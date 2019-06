2 giugno: il Psi torna a Caprera per omaggio a Garibaldi, simbolo di unità per paese diviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista italiano riprende la tradizionale iniziativa di celebrare la Festa della Repubblica all'isola di Caprera, luogo dove l'ex leader socialista Bettino Craxi si recava ogni anno per visitare la casa-museo di Garibaldi e rendere omaggio all'"eroe dei due mondi", scomparso proprio il 2 giugno del 1882 e considerato da Craxi il "precursore del socialismo italiano". A promuovere l'iniziativa, il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio che oggi ha visitato il "compendio garibaldino": la casa-museo di Giuseppe Garibaldi e il piccolo cimitero dove ci sono le tombe di Garibaldi, di alcuni dei suoi figli e di Anita. "Celebriamo l'uomo simbolo dell'Unità d'Italia proprio oggi che è il giorno della Festa della Repubblica, in un momento in cui, mai come adesso, il paese è diviso", ha detto Maraio. (Rin)