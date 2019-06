Municipio Roma VIII: Nanni (Iic), contro Ciaccheri atto vile da chi disprezza democrazia

- "A nome di Italia in Comune esprimo solidarietà e vicinanza ad Amedeo Ciaccheri per il vile gesto commesso nei suoi confronti". Così Dario Nanni coordinatore di Italia in comune per Roma e provincia, in merito all'incendio del ciclomotore del presidente dell'VIII Municipio. "Auspico che su questa vicenda si faccia chiarezza e si riescano a trovare i responsabili, visto che questo atto è rivolto contro l'attività istituzionale trasparente ed incisiva di un giovane amministratore che sta facendo un grande lavoro insieme alla sua squadra - aggiunge Nanni - Mi auguro che le istituzioni tutte a partire da quelle nazionali mostrino la massima attenzione nei confronti di questa vicenda". (Com)