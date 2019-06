Italia-Ue: Brunetta (FI), governo non ha potere negoziale, non si inimichi agenzie rating e mercati

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota afferma: "Spazi per trattare non ce ne sono. Senza neanche più l'incognita delle elezioni, vinte dalle componenti moderate europee, il governo Lega-Movimento 5 Stelle ha un potere negoziale pari a zero e le decisioni le può solo subire, non negoziare. Intestardirsi nell'andare contro l'Europa, tra le altre cose, significherebbe inimicarsi ancora di più le agenzie di rating e i mercati finanziari, che già vedono malissimo i due vicepremier italiani. L'unica carta che il governo, soprattutto la Lega, aveva da giocare era l'alleanza con Forza Italia, unica forza moderata italiana in grado di fare da interlocutore credibile con i poteri forti dell'Europa", conclude Brunetta. (Com)