Ue: Moscovici su Italia, il mio motto è dialogo, dialogo, dialogo. Ma ci sono regole da rispettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ora il mio motto è: dialogo, dialogo, dialogo". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, intervistato dalla radio francese FranceInter. Moscovici ha confermato che nella prossima settimana la Commissione presenterà proposte per risolvere il contenzioso con l'Italia sul deficit di bilancio nel quadro delle "raccomandazioni paese" che sono attese a Bruxelles per mercoledì 5 giugno. "Negli ultimi cinque anni non ho punito nessuno", ha detto Moscovici a FranceInter. Ma ha anche aggiunto: "Se non rispettano le regole, sarà necessario che la Commissione europea e gli Stati membri si assumano le proprie responsabilità: l'Europa è anche una 'comproprietà', ci sono regole che tutti devono rispettare", ha concluso Moscovici. (Rin)