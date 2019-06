Governo: Bernini (Fi), la testa più dura è dei mercati. Programma centrodestra unica via d'uscita

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, nota che "un governo in cui volano gli stracci e che è costretto a ricorrere alla magistratura per scoprire la talpa che ha fatto uscire da Palazzo Chigi un documento riservato come la bozza della lettera da spedire all'Ue, non può avere più alcuna credibilità né interna né internazionale". Anna Maria Bernini aggiunge che "una maggioranza ridotta a una guerra per bande non ha, in tutta evidenza, la capacità di esprimere una politica economica in grado di scongiurare la crisi finanziaria che purtroppo sembra imminente. Dopo reddito di cittadinanza e quota 100, e con le clausole di salvaguardia Iva da disinnescare, non c'è alcuna possibilità di varare una flat tax che non sia finanziata in deficit, e non bastano certo i risparmi delle misure assistenziali per tamponare la voragine nei conti pubblici". (segue) (Com)