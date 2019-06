Governo: Bernini (Fi), la testa più dura è dei mercati. Programma centrodestra unica via d'uscita (2)

- "In queste condizioni - continua Bernini - alzare il livello della sfida all'Ue, ma soprattutto ai mercati, sarebbe irresponsabile, perché la testa più dura ce l'hanno loro, e in uno scontro temerario la testa se la romperebbe l'Italia. La strada per rimettere l'Italia in carreggiata è un'altra, e non importa scomodare i premi Nobel per l'economia, basta attuare il programma del centrodestra: eliminare le spese cattive e improduttive, separando la lotta alla povertà dalle politiche di inclusione al lavoro, mettere da parte reddito di cittadinanza e quota 100 e liberare così risorse per una vera flat tax e per una grande stagione di investimenti pubblici e privati, tagliare il cuneo fiscale e sbloccare grandi e piccole opere. Ma non c'è altro tempo da perdere per rassicurare non tanto l'Ue, ma gli investitori che stanno fuggendo dai nostri titoli di Stato", conclude Anna Maria Bernini. (Com)