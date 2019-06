Municipio Roma VIII: Angelucci (Pd), solidarietà a Ciaccheri, clima odio non ci fermerà

- "Questa notte è stata incendiata la moto del presidente Ciaccheri sotto casa sua. Un gesto ignobile. La massima solidarietà di tutta la comunità democratica. Il clima d'odio non ci fermerà. Gli siamo tutti vicini. Non ci fanno paura". Lo dichiara in una nota Mariano Angelucci, vice segretario Pd Roma. (Com)