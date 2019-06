Italia-Ue: Brunetta (FI), manovra correttiva o proedura infrazione? Governo al bivio

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, scrive in una nota che il governo è a un bivio: "Correzione significativa dei conti pubblici o procedura d'infrazione. Dopo la lettera di risposta inviata venerdì sera dal Tesoro alla Commissione Europea, caotica e contradditoria, questo è il bivio davanti al quale si trova il governo. Quanto scritto nella missiva inviata a Bruxelles dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, infatti, non ha soddisfatto per nulla i commissari europei, che si aspettavano ben altri impegni e ben altri toni da parte dell'Esecutivo Conte. A questo punto - aggiunge Brunetta - nelle raccomandazioni che verranno pubblicate mercoledì, la Commissione, oltre a predisporre il rapporto sul debito pubblico eccessivo italiano, previsto obbligatoriamente dai trattati comunitari, chiederà all'Italia di correggere gli squilibri, attraverso una manovra correttiva da fare quanto prima e facendo scattare le clausole di salvaguardia dell'Iva per una cifra pari a 23,1 miliardi. Queste le condizioni che imporrà Bruxelles", conclude Brunetta. (Rin)