Municipio Roma VIII: Pd-lista civica, sostegno a Ciaccheri, atto intimidatorio intollerabile. Istituzioni intervengano

- "Quanto accaduto stanotte ai danni del presidente del'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri è intollerabile. L'atto intimidatorio di cui è stato vittima è solo l'ultimo di una serie di episodi contro istituzioni, forze e associazioni democratiche e singoli cittadini. Nell'esprimere solidarietà e pieno sostegno al presidente Ciaccheri, chiediamo con forza l'intervento immediato delle istituzioni preposte al controllo del territorio affinché intervengano per individuare autori e mandanti di questo gesto vigliacco e per snidare chi nell'ombra complotta contro le istituzioni democratiche. Non ci arrendiamo e non ci arrenderemo mai alla violenza di chi vorrebbe far ripiombare l'Italia nel caos e negli anni bui della Repubblica". Così in una nota i gruppi capitolini del Pd e della Lista civica "Roma torna Roma". (Com)