Coldiretti: dazi di Trump minacciano anche 50 centro esportazioni in Usa alimenti made in Italy (4)

- Al contrario - riferisce la Coldiretti - la proposta dei dazi ha sollevato le critiche della North American Olive Oil Association (Naooa) che ha avviato l’iniziativa “Non tassate la nostra salute” per chiedere al Dipartimento Usa al commercio estero (Ustr) di escludere l’olio d’oliva europeo dalla lista di prodotti colpiti. Nella petizione si sottolinea che l’olio d’oliva è uno degli alimenti più salutari tanto che la stessa Food and Drug Administration statunitense (Fda) lo ha riconosciuto come un alimento benefico per la salute. Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, ha detto che "Ci sono ancora le condizioni per evitare uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra paesi alleati" e ha sottolineato che "gli Usa si collocano al terzo posto tra i principali italian food buyer dopo Germania e Francia, ma prima della Gran Bretagna”. (Rin)