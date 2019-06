Istruzione: asilo nido Balconi di Novara, venerdì inaugurazione del giardino

- L’assessorato all’Istruzione ed Educazione di Novara invitano all’inaugurazione del giardino dell’asilo nido comunale “Marcella Balconi” di largo Cantore che si terrà alle 16.30 del 7 giugno. "Nelle scorse settimane – spiegano i responsabili dell’Ufficio nidi dell’assessorato – su indicazioni dell’Ufficio tecnico e dell’Unità verde pubblico e in collaborazione con Assa si è provveduto a riperimetrare e a sistemare una porzione del giardino, che oggi risulta meglio accessibile fruibile per i piccoli utenti. Inoltre sono stati posati alcuni nuovi giochi per il divertimento dei bambini". Oltre a una merenda per i piccoli dagli 0 ai 6 ani, l’iniziativa prevede la partecipazione della casa editrice di libri per l’infanzia “Minibombo” con l’autrice Silvia Borando. (Rpi)