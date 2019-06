Italia-Albania: presidente Meta, apprezziamo forte sostegno di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta si è congratulato con l'omologo italiano, Sergio Mattarela, in occasione del 73mo anniversario della Festa della Repubblica. Nella lettera inviata, Meta sottolinea che le relazioni tra Italia e Albania si stanno intensificando grazie al partenariato strategico. "Sono lieto per l'eccellente livello di relazioni storiche e multidimensionali tra Albania e Italia, che, grazie al nostro partenariato strategico, si stanno intensificando e stanno prosperando sia in campo bilaterale che multilaterale", ha affermato il capo dello stato albanese sottolineando anche i profondi legami culturali tra i due paesi. "Il popolo albanese è profondamente grato all'ospitalità del popolo italiano", ha dichiarato Meta ricordando anche in questo senso la comunità di arberesh nel sud dell'Italia, una presenza "rispettata nel corso degli anni per preservare l'identità nazionale e naturalmente integrata nella società italiana". (segue) (Alt)