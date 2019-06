Italia-Albania: presidente Meta, apprezziamo forte sostegno di Roma (2)

- Inoltre, ha proseguito Meta, anche gli albanesi emigrati dopo anni Novanta hanno scoperto l'altra sponda dell'Adriatico, "non solo per l'eccellente spirito di accoglienza del popolo italiano, ma anche per i valori profondamente europei che ci uniscono nella diversità". "Apprezziamo molto la cooperazione e il contributo dei nostri due paesi alla sicurezza regionale e come due paesi membri della Nato, così come il sostegno continuo dell'Italia come forte sostenitore del processo di integrazione europea dell'Albania", ha dichiarato ancora Meta apprezzando l'attenzione di Mattarella per gli sviluppi nella regione dei Balcani occidentali e sostenendo la necessità di consolidare i risultati raggiunti finora soprattutto al fine della pacifica convivenza nello spirito dei valori europei. (Alt)