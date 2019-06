Cina: responsabile Csrc, impatto guerra commerciale su mercato dei capitali controllabile

- La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sta avendo ripercussioni sul mercato dei capitali, ma il suo impatto è controllabile. Lo ha detto il responsabile della Commissione dell'industria dei titoli in Cina (Csrc), Yi Huiman, in un’intervista alla televisione di stato. Il mercato dei capitali in Cina, ha dichiarato, sta diventando più resistente e in grado di fare fronte ai rischi. La Cina, ha aggiunto, ha abbastanza mezzi per stabilizzare il suo mercato dei capitali. (Pec)