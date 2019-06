Municipio Roma VIII: Montuori, solidarietà a Ciaccheri, al suo fianco contro illegalità

- "Chi usa l'intimidazione come strumento della dialettica politica va sempre condannato. Esprimo la mia solidarietà al presidente Ciaccheri, al suo fianco in ogni lotta alla prevaricazione e l'illegalità". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori. (Rer)