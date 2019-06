Usa-Messico: Trump, governo messicano "approfittatore"

- Il presidente statunitense Donald Trump è tornato a minacciare il governo del Messico definendolo un “approfittatore”. “Da anni si dice che dovremmo parlare con il Messico. Il problema è che il Messico è un approfittatore, che prende sempre ma non dà mai nulla in cambio. E’ stato così per decenni. O fermano l’invasione del nostro paese, cosa che possono fare facilmente, o le molte compagnie e posti di lavoro cui è stato follemente consentito di spostarsi a sud del confine verranno porti indietro negli Usa attraverso i dazi”, ha scritto Trump sul suo account Twitter ufficiale. (segue) (Was)