Usa-Messico: Trump, governo messicano "approfittatore" (2)

- Ieri il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador si è detto fiducioso nel buon esito dei colloqui tra il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard e il segretario di stato Usa Mike Pompeo, previsti mercoledì 5 giugno. “Credo che i risultati saranno buoni perché c’è un ambiente favorevole al dialogo sia nel nostro paese che negli Stati Uniti”, ha detto il capo dello stato parlando durante la sua consueta conferenza stampa mattutina. Il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, incontrerà a Washington il segretario di Stato degli Usa Mike Pompeo mercoledì 5 giugno per risolvere la disputa in corso tra i due paesi. (segue) (Was)