Usa-Messico: Trump, governo messicano "approfittatore" (3)

- Lo ha annunciato il ministro messicano sul suo account Twitter. “Vi informo che il vertice per risolvere la disputa Usa con il nostro paese si terrà mercoledì a Washington. Mike Pompeo sarà a capo della delegazione statunitense. Io guiderò quella messicana. C’è la volontà di dialogare. Saremo fermi e difenderemo la dignità del Messico”, ha scritto Ebrard. Giovedì 30 maggio la Casa Bianca ha deciso di varare nuovi dazi per costringere il Messico a interrompere il flusso di migranti. I dazi verranno fatti scattare nella misura del 5 per cento dal 10 giugno e potranno aumentare mensilmente in modo progressivo fino al 25 per cento, secondo quanto annunciato dalla Casa Bianca. (Was)