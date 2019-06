Municipio Roma VIII: Casu (Pd), solidarietà a presidente Ciaccheri per vile gesto intimidatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanotte il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, è stato vittima di un vile atto di intimidazione, che richiama le pagine più nere della storia della nostra città: il suo scooter è stato dato alle fiamme. Le istituzioni intervengano subito per chiarire ogni aspetto di questa orribile vicenda. Caro Amedeo, siamo tutti con te". Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd, Andrea Casu. (Com)