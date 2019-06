2 giugno: Montaruli (Fd'I), M5s sta diventando partito dei rom. Salvini pensi a rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, "il movimento cinque stelle sta diventando il partito dei rom. Prima danno il reddito di cittadinanza, poi chiedono per loro le case popolari, poi si oppongono allo sgombero del campo di Giugliano, ora le parole di Fico suonano come un proseguo di questa campagna che neanche la sinistra più estrema avrebbe mai osato. I rom - aggiunge Montaruli - o si integrano o devono essere rimpatriati. Questa la richiesta al ministro Salvini formulata in un'interrogazione alla Camera dei deputati. Il governo faccia chiarezza se vuole continuare a mantenere gli abusivi o se sta con gli italiani, sopratutto oggi", conclude Augusta Montaruli. (Rin)