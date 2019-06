Iraq: altri due cittadini francesi condannati a morte per militanza in Stato islamico

- Altri due cittadini francesi sono stati condannati a morte in Iraq dopo essere stati ritenuti colpevoli di aver aderito allo Stato islamico. Lo riferisce l’emittente satellitare “al Arabiya”. Sale così a nove il numero dei “foreign fighter” con cittadinanza francesi condannati alla pena capitale nel paese mediorientale, con altre tre sentenze attese per la giornata di lunedì 3 giugno. Nei giorni scorsi la Francia ha fatto sapere che, pur opponendosi in linea di principio alla pena di morte, rispetta la sovranità dell’Iraq. In settimana tuttavia l’organizzazione internazionale Human Rights Watch (Hrw) ha reso noto che almeno due dei condannati hanno fatto sapere ai propri legali di essere stati torturati prima di firmare le rispettive confessioni. Martedì scorso il ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Yves Le Drian, ha spiegato che la Francia sta intensificando gli sforzi diplomatici per evitare che almeno quattro dei suoi cittadini vengano giustiziati in Iraq. Tutti gli imputati fanno parte di un gruppo di jihadisti arrestati nei mesi scorsi nell’est della Siria dalle Forze democratiche siriane (Fds), coalizione ribelle a maggioranza curda sostenuta dagli Stati Uniti, e successivamente consegnati alle autorità irachene. Fonti militari locali hanno sostenuto all’epoca che l’estradizione ha riguardato 280 “foreign fighter”, fra i quali 14 francesi. (Irb)