Siria: due esplosioni a Raqqa, almeno 10 persone uccise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dieci persone sono rimaste uccise in due esplosioni nella città di Raqqa, l’ex “capitale” dello Stato islamico nel nord della Siria. Lo ha reso noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani, gruppo di attivisti dell’opposizione con sede a Londra ma con una fitta rete di fonti sul terreno. I due attacchi si sono verificati la scorsa notte in due diverse zone della città: prima è esploso un ordigno artigianale nel centro, poi un attentatore suicida si è fatto saltare in aria nei pressi di un posto di controllo delle Forze siriane democratiche (Fds), alleanza ribelle a maggioranza curda appoggiata dagli Stati Uniti. Qui sono rimasti uccisi cinque combattenti e cinque civili. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di attacchi che hanno colpito la città dopo il ritiro dello Stato islamico, nell’ottobre del 2017. (Res)