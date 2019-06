Torino: Festival sviluppo sostenibile, martedì convegno "Economia Circolare: opportunità, vincoli e buone pratiche"

- Martedì 4 giugno, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nell’Aula Magna del Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino (Lungo Dora Siena 100A, Torino) si terrà il convegno “Economia Circolare: opportunità, vincoli e buone pratiche”. La giornata, con il patrocinio di Università e Politecnico di Torino, è organizzata nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). L’obiettivo del festival è quello di diffondere la cultura della sostenibilità, rendere lo sviluppo sostenibile un tema di attualità e richiamare l’attenzione nazionale e locale sulle problematiche e le opportunità connesse al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) concordati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, contribuendo in questo modo a portare l’Italia su un sentiero di sostenibilità. In particolare, l’iniziativa “Economia Circolare: obiettivi, vincoli e buone pratiche” si focalizza sul tema chiave della transizione verso un modello produttivo più sostenibile, cioè quella che viene definita come “economia circolare” (SDG n°12). Il passaggio da una “economia lineare” (basata sulla creazione, fruizione del prodotto e smaltimento dei residui come rifiuti), ad una “economia circolare” (che estenda la vita di beni e risorse tramite la rigenerazione, il riuso e l’utilizzo di materie prime riciclate), si sta rivelando un modus operandi che favorisce il rispetto dell’ambiente e anche la competitività aziendale e la creazione di nuove opportunità di lavoro. Il riferimento principale è il Piano d’Azione sull’Economia Circolare adottato dall’Unione Europea (Com. 614fin/2015) che individua 6 macro settori di intervento: la produzione, il consumo, i rifiuti, il mercato delle materie prime seconde, l’innovazione, gli investimenti e l’occupazione. (segue) (Rpi)