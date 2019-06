Torino: Festival sviluppo sostenibile, martedì convegno "Economia Circolare: opportunità, vincoli e buone pratiche" (2)

- Nella prima parte della giornata, dopo i saluti istituzionali, ci saranno interventi da parte di alcuni dei più importanti esponenti del mondo accademico ed esperti del settore. I focus delle relazioni saranno: le opportunità e le problematiche relative alle transizioni verso un modello sociale basato sull’economia circolare e la correlazione rispetto alla produttività e alla competitività delle imprese, la promozione dell’innovazione nelle filiere integrate dei territori, la produzione e utilizzo dei biomateriali e materie prime seconde da materiali riciclati, il ruolo delle città rispetto al consumo efficiente di risorse e di produzione e gestione circolare del ciclo dei rifiuti, la rigenerazione urbana degli edifici e aree dismesse, le ricadute occupazionale e le prospettive per le giovani generazioni. Al convegno interverranno Gianmaria Ajani, Rettore dell’Università di Torino, Massimo Pozzi, Presidente CRU Piemonte, Francesco Quatraro, Docente di Politica Economica e Coordinatore del Dottorato in Innovation for the Circular Economy all’Università di Torino, Debora Fino, PhD Full Professor of Chemical Plants Department of Applied Science and Technology Institute of Chemical Engineering al Politecnico di Torino, Gianni Forte, Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta, Angelo Colombini, Segretario Nazionale Cisl, a nome di Cgil-Cisl-Uil, Enrico Nada, Novacoop, Gianluca Riu, Amiat Gruppo Iren, Ferdinando Tavella, Cooperativa Pirinoli, Marco Morra, Nobil Bio Ricerche, Nino Longhitano, Athena Art – CNA Piemonte settore Costruzioni, Vitaliano Alessio Stefanoni, CNA Federmoda Piemonte e Pierluigi Stefanini, Presidente ASviS – Presidente Unipol Gruppo. (Rpi)