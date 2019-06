Roma: Raggi, in settimana via a lavori riqualificazione Villa Fiorelli

- "In settimana partiranno i lavori per la riqualificazione di Villa Fiorelli, un parco storico nel VII Municipio, nella zona est della città". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "La prima fase dei lavori, che avrà inizio tra pochi giorni - prosegue Raggi - consisterà in operazioni di potatura, sfalci e nuove piantumazioni di alberi. Poi si procederà alla parte che riguarda panchine e strutture, quindi toccherà all’area giochi per i bambini. Questo è uno dei 20 progetti che abbiamo portato avanti grazie ai 12 milioni di euro che abbiamo destinato alla riqualificazione delle ville e dei parchi storici della città. Sono stati necessari mesi e mesi di lavoro per mettere in ordine i conti, raccogliere i fondi, far partire le gare, verificare che chi ha vinto avesse i requisiti e fosse affidabile ma, a differenza di quanto spesso avveniva in passato, sono state rispettate le procedure di legge. Questo significa che, se i lavori non vengono fatti bene o in tempo, l'amministrazione può rivalersi su chi è inadempiente. È un vantaggio per i cittadini". (segue) (Rer)