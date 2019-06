Roma: Raggi, in settimana via a lavori riqualificazione Villa Fiorelli (2)

- "Questa è la nostra alternativa a Mafia Capitale - afferma ancora Raggi - appalti regolari, lavori fatti bene, costi non aumentati e rispetto di tutte le procedure di legge. Ci vuole un po’ di tempo ma i risultati ripagheranno le attese dei cittadini che ringrazio per la pazienza. Ringrazio le persone e i comitati di quartiere che da tempo si sono presi cura di un pezzetto della nostra città. Grazie a loro e alla loro insistenza, caparbietà e voglia di collaborare è stato possibile tutto questo. Ho festeggiato con loro la consegna dell'area alla ditta che farà i lavori. Mi hanno raccontato difficoltà, progetti e desideri: insieme possiamo collaborare per far rinascere Roma. Serve l'impegno di tutti: amministrazione, cittadini, bambini, attività commerciali, istituzioni. Noi ci siamo. Insieme, al di là di qualsiasi colore politico, possiamo farcela e disegnare un futuro radioso per la città". (Rer)