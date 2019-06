2 giugno: Bernini (FI), oggi marcia arcobaleno, noi con generali in protesta

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, appoggia la protesta dei tre generali che hanno disertato la sfillata. "Il 2 giugno è la Festa della Repubblica e della libertà - afferma Bernini -. Le nostre Forze Armate in questo giorno sfilano come garanzia di difesa dei valori democratici e come simbolo dell'onore militare nazionale, oltre che del loro impegno a rappresentare l'Italia nelle missioni internazionali. Dobbiamo dire grazie ai nostri militari, fiore all'occhiello del paese per lealtà e professionalità, soprattutto oggi che il governo ha voluto ridurre la parata ai Fori Imperiali a una marcia pacifista arcobaleno. Noi stiamo con la protesta pacifica dei generali che, disertandola, hanno ricordato che sono le Forze Armate, e non disarmate, a conservare la pace", conclude Anna Maria Bernini. (Rin)