Municipio Roma VIII: Alfonsi, solidarietà a Ciaccheri, siamo al suo fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà ad Amedeo Ciaccheri per l'atto intimidatorio subìto questa notte. Conoscendo Amedeo raddoppierà gli sforzi e il suo impegno per il municipio e per Roma. Il Municipio Roma I centro è al suo fianco". Così in una nota la presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi. (Com)