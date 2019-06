Venezia: Fratoianni (Leu), curioso bloccare navi che salvano vite e permettere transatlantici in laguna

- Nicola Fratoianni (Leu-Sinistra Italiana), nota che è "davvero curioso quel Paese che tenta di impedire l'ingresso nei porti alle navi che salvano le persone e poi permette che giganteschi mostri d'acciaio rischino di fare una strage a Venezia. Da anni - prosegue Fratoianni - le mobilitazioni del comitato 'No Grandi Navi' lanciano l'allarme per questo continuo scempio nel capoluogo veneto, ora non è più tollerabile che le navi da crociera continuino a passare nel canale della Giudecca. Noi presenteremo un'interrogazione parlamentare su questa vicenda, e chiameremo il governo a riferire in Parlamento," conclude Fratoianni.(Rin)