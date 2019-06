Romania: Papa Francesco, terra che conosce sofferenze provacate da ideologie

- La Romania conosce bene quanto la popolazione può soffrire quando un'ideologia o un regime prende il sopravvento, ergendosi a regola di vita. Lo ha evidenziato Papa Francesco, nell'omelia di oggi a Blaj, nell'ultima giornata del suo viaggio apostolico in Romania. Come osservato dal pontefice, l'ideologia ed i regimi totalitari "fanno diminuire e persino eliminano la capacità delle persone di prendere decisioni, la loro libertà e il loro spazio per la creatività". Papa Francesco ha ricordato in questo senso anche l'espulsione e l'uccisione di persone senza difese operata negli anni passati da questi regimi, citando in particolare il caso dei sette vescovi greco-cattolici "che ho la gioia di beatificare oggi". "A fronte della loro fiera opposizione del regime, hanno dimostrato una vita di fede e amore esemplare per il loro popolo", ha dichiarato Bergoglio facendo notare che "hanno accettato con grande coraggio e forza interiore il duro imprigionamento e ogni sorta di maltrattamento per non negare la loro fedeltà all'amata chiesa". "Libertà e misericordia", sono secondo Papa Francesco i due insegnamenti principali che lasciano questi nuovi beati. (Rob)