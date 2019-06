Roma: Pedica (Pd), spiaggia su Tevere che fine farà?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il flop dello scorso anno, Raggi riaprirà di nuovo la spiaggia sul Tevere? La sindaca continuerà a investire altro denaro in un progetto che si è rivelato solo un enorme spreco di risorse pubbliche e su cui ha acceso i riflettori anche la Corte dei Conti?". Lo afferma in una nota l'esponente del Pd, Stefano Pedica. "Per il momento non si vedono né sdraio né ombrelloni - sottolinea Pedica - C'è solo il solito degrado che caratterizza le sponde del Tevere, ma qualche grillino avrebbe già annunciato la riapertura di Tiberis. È davvero così? C'è solo da augurarsi che non finisca come la scorsa estate". (Com)