Roma: tram linea 2 deraglia lungo via Flaminia, nessun ferito

- Un tram della linea 2 (tratta piazza Mancini-Piazzale Flaminio) è uscito dalle rotaie nei pressi piazza dei Carracci, lungo via Flaminia. Intervenuti sul posto la Polizia e il personale dell'Atac. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura tra i presenti. Ancora da chiarire le cause del deragliamento, fra le ipotesi un malfunzionamento dello scambio di rotaia. (Rer)