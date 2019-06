Algeria: Consiglio costituzionale, elezioni presidenziali non si terranno il 4 luglio

- Le prossime elezioni presidenziali in Algeria non potranno avere luogo il 4 luglio, come stabilito ad aprile dal presidente della Repubblica pro-tempore Abdelkader Bensalah. Lo ha annunciato oggi il Consiglio costituzionale in un comunicato. L’organismo ha infatti bocciato le uniche due candidature pervenute entro il termine ultimo previsto, la mezzanotte di domenica scorsa: quella del medico Abdelhakim Hammadi e quella dell’ingegnere in pensione Hamid Touahri, entrambi sconosciuti al pubblico algerino. Secondo il Consiglio costituzionale, sta ora al capo dello Stato ad interim convocare nuovamente i corpi elettorali. Il 2 aprile scorso, su pressione dei manifestanti e dei vertici militari, l’anziano e infermo Abdelaziz Bouteflika ha rassegnato le dimissioni da presidente dopo 20 anni al potere. La sua uscita di scena non ha tuttavia portato a una risoluzione della crisi politica: gli algerini continuano infatti a scendere in strada con cadenza settimanale, chiedendo un radicale cambio del sistema al potere e respingendo l’ipotesi di nuove elezioni organizzate dalla stessa classe dirigente che ha guidato il paese negli ultimi anni. Né le forze di opposizione né quelle di maggioranza hanno così presentato alcun candidato di rilievo per le presidenziali convocate da Bensalah, di cui la piazza continua a chiedere le dimissioni. (Ala)