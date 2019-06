2 giugno: Fascina (FI) a Fico, oggi Festa italiani che si rispecchiano in Costituzione

- La deputata di Forza Italia, Marta Fascina, in una nota, afferma: "Dopo il ministro della Difesa 'Peace&Love' che conferisce alla parata militare del 2 giugno e, in generale alla missione delle Forze Armate, significati contrari alla loro natura, dopo il presidente del Consiglio che lancia messaggi di peloso pacifismo, dopo la protesta di esimi generali rispetto alle sciagurate politiche di difesa portate avanti da questo governo, oggi torna alla carica il no global presidente della Camera, Roberto Fico, che dedica la più importante festa degli Italiani a 'immigrati, rom e sinti'. No Presidente - continua Fascina - oggi è la festa degli italiani, di coloro che credono e si rispecchiano interamente nella nostra Costituzione, nelle nostre leggi, nei nostri valori e nelle nostre tradizioni; di coloro che rispettano le nostre radici giudaico-cristiane, le nostre donne, la nostra cultura. Oggi si festeggia l'Italia che scelse l'assetto repubblicano aderendo ad un messaggio di ritrovata libertà e democrazia. Il buonismo ed il politically correct, almeno oggi, lasciamolo fuori dal dibattito politico e limitiamoci tutti, iniziando dalle prime cariche dello Stato, a omaggiare chi l'Italia la difende - mettendo in pericolo la propria vita a fronte di miseri stipendi - con spirito di sacrificio, abnegazione e amor patrio", conclude Marta Fascina. (Rin)