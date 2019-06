Municipio Roma VIII: Zannola (Pd), vicini a Ciaccheri, atto vile non fermerà impegno

- "Il lavoro e l'impegno di Amedeo Ciaccheri non saranno fermati da un atto vile come questo. Stanotte il suo motorino è stato dato alle fiamme sotto casa. Siamo con lui, oggi ancora di più, per ribadire che l'intimidazione è l'arte dei vigliacchi e l'unica conseguenza che ora innescherà, sarà quella di dare ancora più slancio all'azione di cambiamento iniziata nell'VIII Municipio e in tutta la città di Roma". Così in una nota il consigliere capitolino del Pd, Giovanni Zannola. (Com)