Municipio Roma VIII: Fassina (LeU), vicinanza a Ciaccheri, continua impegno per legalità

- "Un grande abbraccio a Amedeo Ciaccheri, Presidente del VIII Municipio. Nessun atto vigliacco può intimidirlo perché è solido nelle sue convinzioni e coraggioso e anche perché non è solo, ma ha sempre a suo fianco il suo territorio e tutta la città impegnata per la legalità e la giustizia sociale". Così in una nota Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra per Roma e deputato LeU. (Com)