Municipio Roma VIII: Pedica (Pd), solidarietà a presidente Ciaccheri

- "Solidarietà al presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, che la scorsa notte ha subito un vile atto intimidatorio. Episodi come questo vanno condannati con forza. La violenza e l'imbarbarimento della politica vanno fermati". Lo afferma in una nota l'esponente del Pd, Stefano Pedica. (Com)