2 giugno: Bongiorno, felice di avere visto sfilare tante donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, al termine della sfilata del 2 giugno, ha scritto su Twitter: "Felice di aver visto sfilare tante donne. Il 2 giugno 1946 per la prima volta tutte le italiane hanno potuto partecipare, attraverso il voto, alla vita politica del paese e il loro ruolo di cittadine è stato riconosciuto in modo completo".(Rin)