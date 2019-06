Municipio Roma VIII: Furfaro (Pd), solidarietà a Ciaccheri, gesti mafiosi non ci piegheranno

- "Questa notte Amadeo Chiaccheri, presidente del Municipio VIII di Roma, ha subito un vile attentato intimidatorio. A lui e alla sua squadra di governo va tutta la mia vicinanza e solidarietà e quella della mia rete. Se qualcuno vuole fermare il buon governo dell'ottavo municipio sappia che troverà una città intera al fianco del presidente Ciaccheri, non ci piegheremo certo a questi gesti mafiosi e vigliacchi". Lo dichiara in una nota Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura e membro della direzione Pd. (Com)