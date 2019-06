2 giugno: Mollicone (FdI), Forze Armate, non esercito della pace. Trenta inadeguata, Fico ridicolo

- Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, dopo avere rivolto gli "auguri a tutte le donne e gli uomini in divisa che difendono la nazione e operano in teatri di sicurezza interna e nelle missioni internazionali", afferma che "il ministro Trenta ha dimostrato di essere inadeguata al ruolo che ricopre. Il suo grottesco pacifismo ipocrita - continua Mollicone - umilia la gloriosa storia e le capacità operative delle nostre forze armate e dei reparti speciali che sono annoverati tra i migliori al mondo.Vorrà proporre anche ai nostri militari corsi sul gender come fatto alle forze armate libiche? Se mai questo governo dovesse durare ancora, auspichiamo che la Trenta non ne faccia più parte".Nella sua nota, Mollicone critica anche il presidente della Camera: "Da Fico, intento a difendere le scelte del ministro, solo dichiarazioni ridicole. Tutto ciò che unisce i nomadi e l'esercito è l'operazione 'Strade sicure', che vede i nostri uomini in divisa reprimere la microcriminalità dei nomadi che sfrutta i minori nelle metro, nelle stazioni e nelle piazze italiane". conclude Federico Mollicone. (Rin)