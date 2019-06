Russia-Ucraina: ministero Esteri Mosca, Kiev usa Corte internazionale di giustizia per fini politici

- L'Ucraina sta provando ad utilizzare la Corte internazionale di giustizia per i suoi fini politici avviando un caso contro la Russia per violazione di Convenzioni internazionali "non applicabili al caso della riunificazione della Crimea e la guerra civile nel Donbass istigata Kiev". E' quanto sostenuto oggi dal Dipartimento per l'informazione e la stampa del ministero degli Esteri di Mosca. Da domani fino al 7 giugno inizieranno le udienze alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja nel caso avviato da Kiev nel gennaio 2017 sulla disputa tra Ucraina e Russia, nel quale vengono addotte violazioni della Convenzioni internazionale sulla soppressione e il finanziamento del terrorismo del 1999 e di quella del 1965 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. La Russia, si legge nella nota, nega "l'esistenza di una disputa tra i due paesi nel quadro delle Convenzioni menzionate e intende dimostrare il fatto che l'Ucraina sta provando ad utilizzare i meccanismi di risoluzione delle dispute in cattiva fede per raggiungere i proprio scopi politici". (Rum)