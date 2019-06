2 giugno: alle 10 il via alla parata. In 4000 sfileranno a Roma lungo via dei Fori Imperiali

Roma, 02 giu 09:42 - (Agenzia Nova) - La Parata del 2 giugno comincerà tra pochi minuti quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, raggiungerà il palco allestito lungo via dei Fori Imperiali a bordo della Lancia Flaminia decapottabile, auto storica della presidenza della Repubblica. Alla sfilata parteciperanno quasi 4000 persone, 56 cavalli e 9 unità cinofile. 75 le bandiere, 23 i gonfaloni di Province, Regioni e Comuni, 50 i labari delle Associazioni combattentistiche. La parata sarà aperta da 300 sindaci, in rappresentanza degli ottomila Comuni d'Italia. Poi, nell'0rdine, sfileranno le Associazioni combattentistiche e d'arma. Seguiranno rappresentanze dei contingenti impegnati in missioni delle Nazioni Unite in Libano, missioni NAato in Kosovo, Afghanistan, Turchia, Paesi Baltici e Mediterraneo; operazioni dell'Unione Europea nei Balcani, Mediterraneo e Somalia. (segue) (Rin)