2 giugno: Bongiorno, nostra Repubblica nata anche grazie alle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ha scritto su Twitter: "La nostra Repubblica è nata anche grazie alle donne, che il 2 giugno 1946 per la prima volta hanno potuto votare. Continuiamo a lavorare per nuove e importanti conquiste, in nome della libertà di scelta, dell'uguaglianza, della democrazia".(Com)