Croazia: presidente Grabar-Kitarovic evita commenti su conflitti interni partito Hdz

- Il compito del presidente della Croazia è quello di assicurare la stabilità delle istituzioni statali e di promuovere l'interesse nazionale. Così la stessa presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic ha risposto alle domande dei giornalisti sui conflitti interni al partito governativo Unione democratica croata (Hdz). "Anche se sono stata candidato presidenziale dell'Hdz e di altri partiti, ora sono una persona fuori dai partiti e sono presidente di tutti i cittadini croati", ha chiarito il capo dello Stato parlando dalla regione di Osijek-Baranja. La presidente si è detta poi preoccupata per la situazione del sistema sanitario del paese, oggetto di polemiche che hanno coinvolto in questi giorni il ministro della Sanità, in particolare riguardo "diverse tendenze, sia per quanto concerne il trattamento dei pazienti che quello dei dottori". "Dobbiamo essere consapevoli che il numero dei dottori che sta lasciando il paese è grande, che dobbiamo tenerli e valorizzare di più il loro lavoro", ha affermato.(Zac)