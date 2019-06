2 giugno: Tofalo, assetti Stato che sfilano insieme vero significato coesione politica e istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, che è sul palco della parata in via dei Fori, ha detto che"oggi rendiamo onore a chi, grazie ad una coraggiosa scelta di libertà in un periodo particolarmente difficile della storia, ci dà occasione di celebrare la nascita della Repubblica nel suo 73° anniversario e riaffermare con forza la nostra identità nazionale. Fu il popolo infatti - sottolinea Tofalo - a scegliere il modello di democrazia di cui oggi noi siamo eredi, custodi e garanti. In questa giornata solenne sento forte il dovere, da cittadino italiano, da parlamentare eletto dal popolo, da membro del governo pro tempore al servizio delle istituzioni, di ringraziare chi 73 anni fa coraggiosamente scelse la Repubblica alla monarchia. Se oggi posso godere la pienezza dei miei diritti ed esprimere i miei pensieri liberamente è grazie a chi si fece protagonista di quell'importante passaggio storico". (segue) (Com)