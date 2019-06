2 giugno: Tofalo, assetti Stato che sfilano insieme vero significato coesione politica e istituzionale (2)

- Il sottosegretario alla Difesa ha aggiunto: "Oggi sfileranno in parata i nostri valorosi militari che ogni giorno, con vigore e dedizione, rendono giustizia alla scelta Repubblicana garantendo la difesa, la conservazione e la continuità della sovranità del popolo italiano. Dobbiamo tutti ringraziarli, consapevoli che sono l'espressione più alta e vera della fedeltà al paese e alle istituzioni. Donne e uomini che giurando fedeltà al tricolore - ha detto ancora Tofalo - sono disposti anche a morire per i valori di democrazia, libertà e giustizia. Per questo motivo sono presente alla parata, orgoglioso di rappresentare i nostri ragazzi in uniforme e dargli atto che esprimono, con le loro azioni, lo strumento primario di sicurezza a salvaguardia della scelta che il popolo italiano fece il 2 giugno 1946. Con loro il personale civile della Difesa e tutti gli altri assetti dello Stato perché tutti insieme sono il vero significato della coesione politica e istituzionale". (Com)