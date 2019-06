2 giugno: sfila banda Carabinieri, al via parata militare ai Fori Imperiali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sfilare nel sesto settore i corpi militari e ausiliari dello Stato: la banda della Guardia di Finanza e la Compagnia mista di istituti di formazione. A seguire la Compagnia corpo militare Croce rossa italiana, la Compagnia delle infermiere volontarie della Croce rossa e la Compagnia del sovrano militare ordine di Malta. Ultimo settore, il settimo, è stato invece dedicato ai corpi armati e non dello Stato. Dopo la banda della Polizia penitenziaria, hanno sfilato fra gli altri anche la prima Compagnia funzionari della Polizia di Stato, la Compagnia dei Vigili del fuoco, la Compagnia dei volontari della Croce rossa italiana e la Compagnia della Polizia di Roma Capitale. A chiudere il settore un automezzo storico dei Vigili del Fuoco. Conclusione della rivista militare, come da tradizione, è stata la sfilata a passo di corsa su via dei Fori Imperiali della fanfara della brigata Garibaldi e una Compagnia 8° reggimento bersaglieri. (Rer)