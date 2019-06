Venezia: Bonisoli su collisione, grandi navi lontano da centro laguna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli, interviene nella polemica sul traffico della grandi navi nella Laguna di Venezia. "L’incidente che si è verificato oggi - afferma Bonisoli - è l'ennesima conferma che le grandi navi non devono più passare per la Giudecca. Ed è per questo che il Mibac, alcuni mesi fa, ha posto il vincolo su tre canali di Venezia, e sta lavorando alacremente al tavolo interministeriale per il blocco delle grandi navi in laguna, insieme con il Mit e al ministero dell’Ambiente. Oltre alla tutela della città patrimonio Unesco, bisogna salvaguardare l’ambiente e l’incolumità di cittadini e turisti”, conclude Bonisoli. (Rin)