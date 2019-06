Giustizia: Mulè (FI), baratto tra correnti magistratura è scoperta acqua calda

- Per il portavoce dei gruppi di Forza Italia di Camera e Senato, Giorgio Mulè, "quanto sta accadendo al Csm con le gravissime ipotesi di reato sul 'mercato delle nomine' equivale alla scoperta dell'acqua calda. Da numerosi lustri viene denunciato da soggetti interni ed esterni, autorevoli o solo interessati, il mercanteggio delle nomine tra correnti. E da numerosi lustri - continua Mulè - si registra l'incapacità di riforma degli organi, con il Csm geloso nel non consentire a nessuno di mettere mano nel perimetro del suo territorio. Esistono anche diverse pubblicazioni che testimoniano una abituale e mai interrotta attitudine tra le 'correnti' inclini al baratto dei posti di responsabilità negli uffici giudiziari, in barba a qualsiasi criterio di meritocrazia e uniformato piuttosto solo alla logica dell'appartenenza". (segue) (Com)