Giustizia: Mulè (FI), baratto tra correnti magistratura è scoperta acqua calda (2)

- "Il Csm - aggiunge Giorgio Mulè - non solo non è immune dal 'legno storto' che contraddistingue la natura umana ma ne è la più evidente delle dimostrazioni della sua esistenza. A nulla vale che al suo interno siedano Savonarola e Torquemada, censori dei comportamenti altrui e tribuni dell'anticorruzione: quanto accade dovrebbe spingere ad esempio il consigliere Davigo a rivedere alcune sue celebri massime sulla presunzione di innocenza o sul fatto che in circolazione non ci siano 'innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca'. Il marcio ce l'ha dentro casa il dottor Davigo - dice ancora Mulè - insieme con gli altri campioni di trasparenza. Facciano pulizia per bene in casa loro, se ne sono capaci. E intanto la politica abbia il coraggio di intervenire con una riforma seria piuttosto che stare appecoronata per interesse ai piedi di una giustizia che tradisce il dettato della Costituzione", conclude Giorgio Mulè. (Com)